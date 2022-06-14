居家環境與家電長期累積的頑固污垢，平時常無法做到深度清潔，第一銀行聽到客戶心聲，攜手長期合作夥伴「特力屋好幫手」，要給客戶最專業且科學標準化的清潔程序服務，共同抗疫打造衛生健康的居家場所。

即日起至12月31日止，預約特力屋好幫手專業清潔如「家電清潔：冷氣機/洗衣機清潔」、「水管清潔」、「環境清消」、「空屋清潔」或「裝潢後細清」項目等，輸入「FIRST」折扣碼即享100元優惠，每人兌換次數不限，優惠還可與特力屋好幫手其他優惠活動併用。

第一銀行致力將金融服務與民眾生活結合，過往已與特力集團合作多年並共同打造居住生態圈版圖，例如供應鏈暨裝修貸款融資申辦平台、場域刷卡消費等合作。

第一銀行表示，在疫情趨動下，客戶已更加重視居家生活品質，再次攜手特力集團進行專業清潔合作，透過整合跨界的多元專業，強化彼此技術支援及資源，拓展更多商機並促成不同的商業模式。

特力屋好幫手表示，舒適乾淨的居家空間是大家關注的議題，挑選專業清潔品牌不踩雷，憑藉科學化的管理與標準化的訓練、加上累積多年口碑經驗，才是令人心安、值得一輩子託付的服務。同時，正逢夏季時節，冷氣不冷電費又暴漲，消費者DIY清洗卻往往成效不彰，最常見的冷氣不冷原因在於髒污堵塞，而容易被灰塵堵塞的地方包括冷氣濾網、濾網底下的蒸發器，以及下方的風扇與出風口，其實都建議尋找專人協助清洗，以免傷害機器，徹底清除冷氣內部灰塵細菌發霉油汙，才能提升冷氣效能與延長機器壽命。

現在起預約特力屋好幫手專業清潔，下班不用再「責任制」處理煩心事，讓你的居家生活乾淨升級。