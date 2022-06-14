自6月15日起，最新入境隔離天數已放寬為3+4天，看好亞洲渡假預訂商機復甦，同時兼顧國人對疫情隔離考量，Club Med宣布即日起至7月底推出『安心訂、全額退』服務，7月31日(含)前只要預訂行程之出入境國家尚未解除邊境管制，或尚未開放台灣旅客以觀光簽入境，即可全額退費(免收取消費)。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，亞洲許多國家陸續開放邊境，亞洲行程是現階段熱門首選，尤其以年底出發的北海道滑雪行程最搶手，滑雪客看中Club Med包雪村接駁、食宿、雪票、分級分齡滑雪課程省事又省心，為了搶到最滿意的房價和房型，選擇提前雪季至少6個月下訂。馬爾地夫與普吉島蜜月行程詢問度暴增，顯示不少新人期待在今年這波解封熱潮，補度遲來的海島蜜月之旅。為了滿足國人對疫後出國高度期待，Club Med推出『早鳥食宿6折起』搭配『安心訂、全額退』，讓消費者享有超值折扣、同時免除隔離退費擔憂，讓國人安心規劃疫情後的第一場假期。」

Club Med與國際衛生清消專家Ecolab(藝康集團)聯手衛生防疫措施獲得國人高度信任，除了健康安全外，旅客更擔心隔離退費問題而造成自身權益受損，Club Med超前部屬首創旅遊界『安心訂、全額退』方案，於7月31日（含）前不限目的地預訂食宿行程（不含機票），自出發前15-30天，若旅客與目的地雙方國家其一尚未解除隔離管制，或尚未開放旅客以觀光簽入境，取消此行程將保證全額退費並免收取消費。

搭配『安心訂、全額退』方案，國人不妨把握早鳥滑雪、蜜月食宿6折起的最佳優惠，五天四夜日本北海道Sahoro全包式滑雪假期(不含機票)每人NT$32,500起，價格均涵蓋食宿、酒水、雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行、戶外加拿大浴等；選擇五天四夜馬爾地夫卡尼島水上屋全包式蜜月假期(不含機票)每人最低NT$52,100 元，價格包含食宿、浮潛、獨木舟、沙灘晚餐、芬尼芙跳島、日落香檳無限暢飲等，新人只需要提供12個月以內結婚證明，預訂即可免費享有專屬蜜月服務。

亞洲各國陸續解封，航空公司指出，日韓航線近期訂位量回溫，國人陸續安排明年寒假及過年的海外旅遊，包含五月底台灣虎航開賣冬季日韓航班狂銷萬張機票甚至造成當機！而日本旅遊目的地以北海道最熱門，許多滑雪客都已訂好年底機位迫不及待出發，全包式假期領導品牌Club Med表示從預約訂房狀況來看，自5月截至目前為止，相較於3～4月大幅激長近10倍，地點以北海道滑雪行程最亮眼，來電詢問蜜月行程亦有8成增長，其中更以馬爾地夫、泰國普吉島詢問度最高，因疫情而暫緩的蜜月假期，現在看到解封在即，不少新人早已迫不及待規劃成行。