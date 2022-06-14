北韓12日播映金正恩「人生導師」、日前病逝的人民軍元帥玄哲海（Hyon Chol Hae）的紀錄片。

北韓12日罕見發布金正恩「人生導師」、日前病逝的人民軍元帥玄哲海（Hyon Chol Hae）的紀錄片，片中記錄了金正恩在玄哲海臨終時守著病榻、看著導師離世等過程，也公開從未見過的金正恩青澀嫩照，照片裡的金正恩身材瘦削，如同一般十多歲的青少年。

綜合韓聯社、「北韓新聞」（NK News）報導，「北韓國營中央電視台」（Korean Central Television）12日罕見放映紀念5月中旬高齡87歲病逝的北韓軍方核心人物、人民軍元帥玄哲海（Hyon Chol Hae）的紀錄片「靠近太陽」（Closest to the Sun）。

北韓媒體先前報導，玄哲海於5月19日上午9時因心臟衰竭辭世。紀錄片指出，玄哲海住院了「很長一段時間」，而且「很痛苦」，金正恩分別在2017、2021年詳細指示醫生應如何治療玄哲海的「慢性心臟疾病」及「心臟衰竭」。

紀錄片也詳細交代玄哲海臨終前的畫面，包括金正恩多次前往位在平壤市中心的烽火醫療院（Ponghwa Clinic）探視，旁白描述金正恩「無法離開」玄哲海的病榻，他接到玄哲海的病危通知時，金正恩也火速趕赴醫院。

旁白以充滿情緒的語調引述金正恩，「玄哲海同志，我在這裡，張開你的眼睛」，這時影片中的玄哲海戴著呼吸器，他似乎已陷入昏迷，一動也不動。旁白接著又用哭腔說，「如果你走了我該怎麼辦」，這時畫面顯示玄哲海的心電圖變成了一條直線，旁白說金正恩「無法接受」恩師真的走了，紀錄片也拍下金正恩目睹醫療團隊為玄哲海蓋上白布的畫面。

It showed Hyon's chest heaving with assistance from a ventilator at night during one Kim visit, then the morning KJU "ran" back after being told Hyon was dying, it appeared he had a pulse but ventilator off. Then KJU watched him die. Hyon's family only comes in later. (6/ ) pic.twitter.com/J6pKdVrZJs — Colin Zwirko (@ColinZwirko) June 13, 2022

不過影片也有令人起疑的地方，心電圖右上角顯示日期為5月24日下午6時，與官方稱的19日死亡日期有出入。後續鏡頭又帶到金正恩在玄哲海病床外的陽台沉思，根據影子的方向，「北韓新聞」判斷影片時間與玄哲海辭世時間一致，應是心電圖的時間設定錯誤。

金正恩「人生導師」、北韓人民軍元帥玄哲海（Hyon Chol Hae）5月中旬病逝，金正恩為他盛大舉行國葬。（圖／TPG、達志影像、北韓朝中社提供）

玄哲海為已故北韓最高領導人金正日核心圈的一員，這部長達1小時15分鐘的紀錄片描述玄哲海支持金正恩成為金正日的繼任者，也花了大篇幅介紹兩人的特殊關係，當中更首度公開多張以前不曾見過的金正恩、金與正年輕嫩照，包括兩人合影、與金正日合影等，照片顯示青少年時的金正恩身材瘦削，與現在判若兩人。

其中旁白引述玄哲海：「讓我們讓一位年輕的領袖負責我們的所有軍隊事務。」

紀錄片指出，金正恩與玄哲海經常通信，玄哲海還能與金正恩直接熱線，金正恩會向他請教軍事事務，並且用尊敬的語氣與玄哲海對話。兩人的關係也相當親密，金正恩稱呼玄哲海為「叔叔」，並自稱為「Jong Unny」，似乎是他童年時的暱稱。

More such photos. Crying while looking through the same ones I suppose (3/ ) pic.twitter.com/UVIQdo4HVG — Colin Zwirko (@ColinZwirko) June 13, 2022

紀錄片片尾也公布金正恩望著玄哲海生前照片時不禁痛哭的畫面，展現真性情。