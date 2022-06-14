由兩岸共同主辦的紀念鄭成功收復台灣360周年大會，14日在鄭成功祖籍地福建泉州南安市舉行。兩岸各界500多人在南安主會場與台灣嘉義縣分會場展開「雲交流」。大陸國台辦主任劉結一表示，兩岸同胞共同紀念鄭成功收復台灣360周年，最重要的是弘揚偉大的愛國主義精神，共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

福建省委書記尹力也說，福建是鄭成功的故鄉，也是許多台灣同胞的祖籍地。這表示閩台血脈相連、命運與共，積極促進兩岸融合發展是共同心願，強調福建將堅持以通促融、以惠促融、以情促融，在探索兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，努力打造台胞台企登陸的第一家園。

但劉結一指出，當前台灣台獨勢力不斷謀獨挑釁，一些外部勢力企圖「以台制華」，強調他們的挑釁和冒險行徑只會將台灣推入險境。兩岸同胞要堅決反對台獨勢力的陰險圖謀，堅決反對外部勢力插手台灣問題。

據中新社引述與會的前國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，兩岸同胞緬懷民族英雄鄭成功，就是要共同傳承和弘揚鄭成功精神與文化，促進兩岸同胞心靈契合，在堅持「九二共識」、反對台獨基礎上積極推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

紀念大會後，由兩岸26家民間機構共同舉辦的鄭成功陵園民間拜謁活動在南安市和嘉義縣同時舉行，兩岸代表以古老而傳統的儀式許下「和平安康」的共同心願。活動期間，「成功故里」南安還舉辦了鄭成功文化節、主題論壇、紀錄片《鄭成功》發佈儀式、進香及民俗演出等形式多樣的紀念活動。