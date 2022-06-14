長庚大學與國防醫學院合作，發現常見的紫蘇葉經過水萃取成「紫蘇水萃」後，可有效預防新冠病毒入侵腦、肺部。14日與業者簽約技轉，也積極開發口服劑用藥，希望能讓對抗新冠用藥有更多選擇。

長庚大學、國防醫學院執行科技部防疫中心跨校合作計畫，發現「紫蘇水萃」抗新冠功效極佳。如預防性讓倉鼠口服紫蘇水萃後，發現確診的倉鼠肺部大幅降低8成病毒感染，也可以降低新冠引起過度免疫反應。

此外利用國家動物實驗中心提供的模擬新冠重症感染模式基因轉殖鼠，發現口服「紫蘇水萃」，也能有效降低新冠對於重症鼠腦部的感染。長庚大學生化科教授洪錦堂表示，「紫蘇水萃」是利用常見的紫蘇葉經過水萃取而成，原料天然且單一，因為本身就是可以吃的食物，試驗中沒有發現明顯副作用。

校方說，「紫蘇水萃」抗新冠功效佳，2020年已完成專利申請，並驗證對於Omicron也有效果，「紫蘇水萃」可直接結合新冠病毒顆粒，可使病毒失去感染活性，也和抗病毒藥物瑞德西韋有加乘效果。

14日與沛綠萊康生技公司簽約技轉，將宣布開發機能食品。另方面，三軍總醫院正進行中西合併治療臨床研究收案驗證中，長庚醫院也研擬進行臨床研究。洪錦堂也說，未來若申請人體試驗通過，就可望提供民眾使用。

洪錦堂團隊長期研發抗流感和腸病毒藥物，至於國防醫學院預防醫學研究所所長則是全台唯一擁有完整高防護實驗室群的特色單位，雙方斥資超過千萬、2年時間，從50多種植物中，篩選出抗新冠活性者佳者試驗，終於找到紫蘇在試驗中有相當效果。