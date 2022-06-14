自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭人的奮戰守住了半壁江山，也得到國際的同情與支持，不過大約從5月起，俄羅斯轉變戰術，放棄了對基輔的直接攻轉，轉為徹底佔領烏克蘭東部的頓巴斯地區，雙方轉為僵持，但是俄軍憑著優勢火力逐步蠶食領土，有些西方的評論也轉而悲觀，1945網站(19fortyfive)的一篇評論認為，烏克蘭沒有擊敗俄羅斯的機會，必須做出重要決定，否則包括基輔，都可能得到復失。

美國前陸軍中校丹尼爾‧戴維斯(Daniel Davis)指出，雖然有些樂觀者認為，只要再提供烏克蘭部隊足夠數量的武器和彈藥，就有可能逐退俄羅斯侵略軍；但是，越來越明顯的情況是，俄羅斯的勝算越來越大。

他表示，確實戰爭的最初幾週，俄羅斯裝甲部隊在基輔、哈爾科夫以北，被烏克蘭守軍痛擊，許多專家因此認為俄羅斯軍隊普遍無能，連帶的使烏克蘭獲得西方的支持，也著手進行對俄羅斯的經濟制裁。

拜登實施了白宮稱為「歷史上最強力、最廣泛的經濟制裁」，歐盟也頒布了部分禁止進口大部分俄羅斯石油和天然氣的制裁，希望能削弱或阻止俄羅斯的財源，以阻止他們繼續侵略烏克蘭；然而，現在越來越明顯的現象是，這些策略都失敗了。

倫敦的《獨立報》(The Independent)披露了一份來自基輔的前線報告，呈現的是俄軍與烏軍的裝備懸殊比，俄羅斯與烏克蘭在火砲上的數量比為 20：1，破壞力則為40：1，令人瞠目結舌。俄羅斯的空中力量是每天300架次，而烏克蘭只有3 到 5架次，俄軍雖然在部分地區受挫，但是人數和裝備仍有顯著優勢，烏克蘭失去對頓巴斯的控制也就不足為奇了。

烏克蘭國防部長列茲尼柯夫(Oleksiy Reznikov)表示，每天有超過100名烏克蘭士兵犠牲，一些報導甚至認為，這個數字接近每天 200 人。澤倫斯基承認，俄羅斯己佔據烏克蘭 20% 以上的領土，而且還在擴張。

戴維斯話鋒一轉，提到烏克蘭可能要做出殘酷決定，「雖然完全可以理解，沒有烏克蘭領導人願意領土割讓給入侵大國，但必須考慮到其他更嚴酷的現實。」

「換句話說，目前已到了烏克蘭是否應該放棄領土，以換取現有領土安全的問題，如果照著目前失去領土的速度，難保哪一天俄羅斯不會再逼近到更核心的地方。」

例如，今天烏克蘭仍然控制著頓巴斯的關鍵部分，比如北部的斯拉維揚斯克，中部的阿夫迪夫卡地區，和南部的頓內茨克地區的大部分地區。另外哈爾科夫和敖德薩也都在基輔的控制之下。但是隨著時間的推移，說不定烏克蘭控制的城市將繼續消失與縮小。

對於西方來說，向烏克蘭提供足夠的重型武器，包括榴彈砲、大口徑火砲彈藥，這幾乎不可能的壯舉，即使是美國和英國最近承諾提供的先進多管火箭，其實也不會實質性地改變基輔目前的不利局面。

澤倫斯基和烏克蘭人民必須面對可能的醜陋前景：繼續戰鬥只會給人民、城市和武裝部隊帶來更多的死亡和破壞，而且無法避免戰敗，這就是戰爭的醜陋、痛苦的現實。