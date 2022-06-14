嘉義縣大林慈濟醫院高功能運動中心今天開幕，未來能提供運動選手、民眾客製化運動處方等治療。（大林慈濟醫院提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣大林慈濟醫院高功能運動中心今天開幕，未來能提供運動選手、民眾客製化運動處方等治療。（大林慈濟醫院提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣大林慈濟醫院「高功能運動醫學中心」14日正式開幕，以醫師動、病人不動「以人為本」規畫，提供從民眾到專業運動員多科照顧以及客製化的運動處方，對受傷後的身、心帶來更快與更好的恢復。

大林慈濟醫院院長賴寧生表示，高功能運動醫學中心結合中醫、神經內科、骨科、風免科、復健科等醫療團隊，希望做到全齡化，將運動觀念帶給社區的長輩，發展適合長輩的運動觀念及復健流程，更重要地是幫助運動選手，協助他們從運動傷害中恢復健康。

國家運動訓練中心執行長李文彬表示，慈濟醫院也有醫師進駐國訓中心，協助國手及早恢復比賽，高功能運動醫學中心能夠提供運動選手們事前的診療及事後的復健，對選手們有很大的幫助，而一般民眾也能學習如何保護自己，以及運動的注意事項。

大林慈濟醫院運醫中心主任陳韋任表示，不管是運動員，或因運動受傷的人，都能夠用運動醫學的治療概念來協助ㄝ運動醫學的治療特色就是用整合性的方式，讓運動員可以繼續出賽，一般人可以繼續去工作的過程中，病情可以恢復，又不會因為繼續出賽或工作而惡化。

陳韋任說，只要會動，都可能因為動而產生傷害，都可以運用運動醫學的觀念去協助，只要是因為動而產生的任何不舒服，都可以運用這些資源來協助，除了運用運動醫學的概念來幫助大家快速回復、治療外，還有很特別的運動處方設計（運動衛教），針對個人化的健康管理協助。