大陸證監會闢謠管控外資行薪酬消息，讓14日原本表現弱勢的A股上演V行反彈，其中滬指從原本跌近2％，最終收升1.02％。深成指也由跌轉升，收漲0.2％、創業板指漲0.07％。成交量方面，滬深兩市成交額連續第3個交易日突破人民幣（下同）1兆元。

近日，有媒體報導中國證監會今年在上海和北京召開會議，要求外資投行報告高管薪酬細節，並提出不要給高管過高薪酬。大陸證監會相關部門負責人闢謠，證監會及相關證監局、行業協會未召開過上述會議。

證監會表示，薪酬制度是公司治理的重要內容，構建科學合理的薪酬制度是保持行業核心競爭力的基礎，也是保持行業穩健可持續發展的基礎。全球監管部門對薪酬激勵相關制度近年來比較關注，目的是防範過度投機、過度激勵引發的金融風險。金融穩定理事會（FSB）總結2008年金融危機教訓時指出，「大型金融機構的高額薪酬基於短期的高額利潤，忽略了金融企業的長期風險，是導致金融危機的主要因素之一」。

證監會又表示，為指導行業機構建立穩健的薪酬制度、健全薪酬激勵約束機制，促進行業高品質發展。近期，監管部門會同行業協會，在充分聽取行業意見建議的基礎上，由證券業協會、基金業協會分別發佈了薪酬管理指引，核心制度包括：強化長效激勵約束機制，落實薪酬遞延支付安排。

明確不得通過人員掛靠等方式開展業務，不將從業人員的薪酬收入與其承做或承攬的項目收入直接掛鉤。建立完善經營管理層和基金經理等核心員工獎金跟投機制，實施違規責任人員獎金追索扣回制度。支持證券基金行業探索實施多樣化長效激勵約束機制，弱化規模排名、短期業績、收入利潤等指標的考核比重。

受此消息影響，A股盤中拉升明顯，滬指盤中跌近2％，一度失守3,200點關口，創業板指跌超3％，科創50指數跌逾4％，午後探底回升集體翻紅，滬指尾盤漲超1％。截至收盤，A股三大指數全部翻紅，滬指漲1.02％，深成指漲0.2％，創業板指漲0.07％。

券商股更是上演反彈先鋒，盤中指數直線拉升，收盤財達證券、紅塔證券、光大證券、中信建投、長城證券漲停。受券商類股帶動，銀行股也拉升，收盤蘭州銀行漲停，江蘇銀行、廈門銀行、江陰銀行、瑞豐銀行、張家港行、浙商銀行、齊魯銀行等漲幅居前。