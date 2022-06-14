現在出國千萬不要生病。保險局14日公布，到目前為止，產險業已沒有承保海外突發疾病相關保單，壽險亦只剩四家公司還有10張保單有承保海外突發疾病。據了解，如南山人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽及宏泰人壽仍有上架保單，但亦正在評估是否停售。

若保險公司全面停售海外突發疾病險，則要出國公差或留學，甚至已開始出國旅遊者，若有國內的醫療險可理賠，海外突然生病要在當地就醫，相關費用可拿回醫療單據，經相關認證後，用國內醫療險支應，但前提是保單契約規定有涵蓋國外部分才行。

保險局強調，國境管制二年多，國人鮮少出國旅遊，現在各國仍有相關疫情，保險公司必須重新釐算理賠風險，所以請大家給保險公司一些時間，爭取國境開放前，重新推出新保單。

由於產險公司陸續停售旅遊不便或海外突發疾病的相關保單，壽險公司亦停售旅平險附加的海外突發疾病險，及醫療專機等附加險，據保險局統計，到14日為止，只剩下四家壽險公司還有海外突發疾病的二張主約、八張附約，仍在銷售中。

眼見海外旅遊即將重新開放，擔心被保險人在海外染疫的理賠風險升高，有多家保險公司在6月8日到13日間，陸續停售海外突發疾病相關保單，現剩四家壽險公司還有保單，擔心風險過度集中，6月底前恐怕還有公司將陸續停售。

壽險業者表示，海外突發疾病並非只有住院才理賠，有些門診、急診亦可理賠，若海外染疫有病況，去醫院急診等費用，並沒有在現行保單的保費預估中，因此收費恐有不足，必須停售現行的保單。