彰化銀行積極響應經濟部振興方案，協助在疫情下受影響的市場攤商，繼寧夏夜市、基隆愛四路夜市、南機場夜市、台東觀光夜市與三峽、深坑老街後，再與台北市南門市場合作推出「遊南門市場 台灣Pay享20％優惠」振興好買好食優惠，消費場域不分晝夜，讓消費者白天逛市場晚上迺夜市，使用台灣Pay享專屬回饋。

彰銀「遊南門市場 台灣Pay享20％優惠」活動期間自111年6月15日至111年9月15日止，凡民眾在南門市場消費使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)支付，可享20％之現金回饋(非即時回饋)，單筆消費回饋上限新臺幣500元，本活動回饋總金額上限60萬元。

南門市場多年傳承至今以南北雜貨、獨門醬料、熟食年菜、地方特產馳名，其中有許多傳承數代的知名老字號商家，如膾炙人口之特色食品如冰糖蓮藕、寧波年糕、酒釀湯圓、湖州粽、上海鬆糕、福州魚丸、肝臘腸、手工湯圓等。其他乾貨類如枸杞、紅棗、黑棗、桂圓、干貝、鮑魚、核桃或零嘴類如蔓越莓、中藥橄欖、檸檬香梅、蜜汁腰果等食材琳瑯滿目，包括傳統市場少見之金華火腿、南京板鴨及美食廣場之刀削麵、炒飯等網路美食在南門市場幾乎都買得到。

彰銀表示，此次與南門市場攜手合作，除鼓勵民眾善加運用台灣Pay行動支付便利且即時的付款方式，減少接觸現金的傳染機會，另外也希望透過提供高額回饋優惠，邀請全民共同為重振台灣經濟盡一份心力，將正面的力量擴散到整個經濟體系及社會的每一個角落，創造多贏。