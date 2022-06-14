彰化銀行積極擴增「台灣Pay」消費場域及搶攻行動支付商機，與全台最美海濱市集「波光市集」共同推展行動支付服務，舉辦「彰銀邀您到南寮波光看海景吃海味 台灣Pay嚐鮮享20％優惠」優惠活動，讓消費者可以體驗行動支付的便利，還能享受多重回饋，利上加利，一舉數得。

「彰銀邀您到南寮波光看海景吃海味 台灣Pay嚐鮮享20％優惠」優惠活動，自111年6月15日起至111年9月15日，凡民眾到南寮波光市集消費，於結帳時使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)掃碼結帳，單筆消費不限金額可享20％之現金回饋，單筆回饋上限300元，優惠限量。

彰銀表示，波光市集為南寮漁港全新海岸意象建築，自完工後即一躍成新竹最夯打卡新地標。除了波浪造型的透空式建築是網美必拍，海景與建築交融搭配光環境，日夜皆美的市集，更可以享受海風吹拂、喝咖啡、品嚐夏日美食。此外，完善的販售環境，設有無障礙及親子廁所方便旅客使用，一體成形的混凝土造型牆外觀與簡明清爽的裝修，讓民眾享有兼顧休憩、舒適的消費環境，是座兼顧美感與質感的「臨海網美市集」，適合闔家遊玩。

彰化銀行積極推展普惠金融，持續走入民眾生活圈，為滿足民眾的日常食衣住行育樂需求，未來將持續與知名市集合作，嘉惠「台灣Pay」愛用者，希望吸引更多民眾使用「台灣Pay」。