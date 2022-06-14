新型冠狀病毒疫情蔓延，順頎食品有限公司董事長呂紹偉、欣桃天然氣股份有限公司總經理簡士善、藍鳥科技有限公司業務經理王漢麟及尖峰水塔有限公司負責人陳家驊等多位義消顧問14日共同捐贈250個快篩試劑予桃園市政府消防局大有分隊，將分配給所有同仁使用，保障消防同仁出勤救護勤務的安全。

近來本土確診案例居高不下，家戶傳染造成染疫，無症狀及輕症者占多數，同仁出勤救護勤務，接觸機會多相對風險也高，大有義消分隊長吳家銘和義消副分隊長陳堉箖為降低同仁執勤風險，特協調請大有義消顧問團捐贈快篩試劑。吳家銘表示，大有分隊獲在地企業善心捐贈，可完善並提升消防同仁的防疫能量和執勤安全，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，更加關心消防同仁自身的健康狀況。

大有分隊分隊長蘇翊瑄也說，隨著疫情發展，消防人員救護出勤率增加，接觸到無症狀確診患者的機率亦大幅提升。為能即時監測同仁自身健康狀況，快篩試劑必不可少，再次感謝義消顧問團捐贈250個快篩試劑，讓分隊同仁在值勤之餘能無後顧之憂。