中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲日前提出「要把台積電搶到手裡」的說法引起國際廣泛注意，美國半導體專家對此表示，台積電是美國「王冠上的寶石」，台灣是美國半導體供應鏈中最重要的戰略夥伴。美台商會會長韓伯儒也說，就算中共真的登陸台灣並實施控制，但是他們控制台積電的能力還是一個大問號，陳文玲的說法沒有什麼價值。

《美國之音》報導說，在最近美台商業協會(USTBC)與智庫2049項目研究所發表有關美台半導體供應鏈夥伴關係報告發表會上，陳文玲的「把台積電搶到手裡」的說法引起討論。美台商業會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)說，他不認為這位中國學者的說法有多少價值，因為對西方的自由民主國家來說，台灣的半導體產業，不是台灣的半導體，而是台灣的半導體產業持續作為與西方有夥伴關係的自由民主台灣的一部分，絕對符合西方的利益。如果它在中國的控制下，那麼對全世界會是一個很大的問題。

其次，韓儒伯說，拜登政府目前非常專注於應對中國侵略台灣的假想情況，「就算他們真的登陸台灣並實施控制，我認為他們控制台積電的能力還是一個大問號。所以我不認為這位學者的看法有多少價值。」

台積電全球政府事務高級總監桑德森（Claire Sanderson）在答覆亞利桑那州設廠面臨的人力資源挑戰時表示，中國的目標是要在2025年達到有能力生產高端晶片，「中國投入數以千億計的資金試圖成為排名第一的半導體製造者，但卻不斷遭遇失敗，那是有原因的，因為他們沒有我們擁有的技術人員。」她說，人才問題也是台積電最大的挑戰，目前台積電在亞利桑那州雇用500名工程師，但由於美國沒有地方能培訓這些工程師，因此只能將他們送到台灣培訓。

美國半導體設備製造商泛林集團(LAM Research Corp)全球政府事務高級主任舒勒(Taylor Sholler)說，他認為台灣反而因為台積電而變得更安全。由於半導體供應鏈中斷產生的重大影響，美國政府各部門正在就半導體供應鏈議題與台灣、日本及歐洲進行對話，白宮及國安會與國防部參與這些對話顯示這個議題的重要性以及決策者的重視，烏克蘭戰爭更增加了此事的急迫性。「因為台積電是美國的王冠上的寶石，台灣的產業對我們持續創新極為重要。」

美台商業協會及2049項目研究所上周發佈的這份初步報告還強調，台灣是許多美國科技大廠的主要供應者和夥伴，對台灣安全的損害將為全球半導體供應造成負面影響，包括中國在內。半導體產業對美國經濟及國家安全直至關重要，除了是數字經濟產業支柱，也是科技公司、關鍵基礎設施供應商以及美國國防部依賴的重要產業，因此「美國必須竭盡所能以保持在此產業的領先地位，這包括確保台灣持續是一個緊密盟友。」