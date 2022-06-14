年度美食盛會「中華美食文化國際交流論壇」舉辦的「2022亞太年度餐飲金獎」選拔活動，13日揭曉得獎名單，圓山大飯店金龍餐廳榮獲亞太年度餐飲金獎之亞太十大名店金獎，許耀光主廚及陳治國師傅雙雙榮獲亞太十大名廚金獎，獨門美饌「蜑家福壽盆菜」及「時菜牛肉丸」亦榮獲亞太十大名菜點金獎，金龍餐廳一次囊括五大獎項殊榮。

圓山大飯店金龍廳以古色古香東方藝術之美傳遞獨特體驗，門前噴水池中金龍盤踞，訴說著百年歷史而發懷古之悠情，宮廷風內裝裡的天花板燈具，彷彿雪白神聖的白龍翱翔上空，室內透過玻璃帷幕能盡覽如台北101大樓、摩天輪和大直橋等知名地標景觀，與碧水藍天綠地相伴，經由長期累積地脈風水能量下，極易孕育出名店、名廚和名菜，用舌尖遨遊其中再適合不過。

以創意廣式料理見長，榮獲名廚金獎的主廚許耀光是香港人，長年定居台灣將香港美食推廣給貴賓，擅長以豐富的中菜經驗為料理注入多元樣貌。今年榮獲金獎的名菜點「蜑家福壽盆菜」，便是以香港特色《蜑家菜》料理風味製作；香港的蜑家人是世居船上的族群，靠出海捕魚維生，而蜑家菜的最大特色就是新鮮、熱度及掛曬製成的海鮮乾貨。「蜑家福壽盆菜」為廣式節慶名菜，象徵合家團圓，滿堂吉慶；盆菜食材豐富，預示豐衣足食。盆菜佳餚飽滿，表示盆滿缽滿、興旺繁榮。盆菜內的食材如蘿蔔象徵好彩頭、魚丸表示年年有餘等。

許主廚的「蜑家福壽盆菜」是以鮮脆西生菜打底，遵照古法、食材從清淡至濃郁層層堆疊，令下層可吸收濃郁醬汁，第五層鋪上西蘭花、南乳醬滷製的白蘿蔔、魚蛋及豬皮，第四層為許主廚私房滷汁燉煮75分鐘的軟嫩東坡肉，第三層為老母雞鮑魚汁燉煮30分鐘的滑嫩烏蔘、北菇，第二層搭配蜑家菜常見的掛曬大蠔乾，最後頂層奢華的鋪上1斤8頭的九孔鮑魚、七星蝦、文昌雞及廣式烤鴨，總共13樣山珍海味入盆，是香港大人及小孩在流水宴席或節慶才能品嚐的經典佳餚。