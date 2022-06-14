鎖定確診後復原者並因應「星」趨勢的來臨，王座國際餐飲旗下台灣牛肉麵品牌「段純貞」牛肉麵，將於6月15日推出全新升級「經典套餐」優惠，6樣主餐，最低只要加價64元，即可享有超豪華「滷水拼盤」、超涮嘴「黃金泡菜」兩種小菜雙拼，並搭配飲品或套餐限定湯品，讓民眾不管是個人用餐、還是親友聚餐，都能享受澎湃佳餚用餐體驗。

開賣首三日（6月15至17日）加碼推出促銷活動，於全台指定10家門市，消費點購兩組「經典套餐」，每日限量贈送價值270元「半筋半肉牛肉麵即食包」乙盒，讓饕客在家也能自己輕鬆料理，居家美味不間斷。

此外，「段純貞」牛肉麵於6月22日也將推出兩項夏季新品，喜愛酥香排骨與日式博多豚骨湯頭的粉絲，絕不能錯過的「真．濃 厚豚骨排骨麵」；結合Q彈牛丸與鮮嫩牛五花雙重口感的「真．彈 牛丸嫩五花麵」。兩款令人難以抉擇的牛豚雙霸，希望掀起話題。

「段純貞」牛肉麵這次特別精選推出的六款豪華升級「經典套餐」，主餐選擇包含絕對必點的饕味：「半筋半肉牛肉麵」，透明Q彈的牛筋與軟嫩的牛腱肉，搭配獨門23香熬製的獨特牛肉湯頭，加上彈牙麵體，多重口感一次滿足。銷排行榜上的「蝦仁炒飯」，炒得粒粒分明的米飯與蝦的清甜合而為一。無辣不歡饕客必點，結合川味與蒜香的「麻辣蒜味牛肉麵」，也將在6月15日一併強勢回歸，滿足喜愛香辣口味饕客的口腹之慾。

其他還包含紅燒牛肉麵、經典燉雞麵、嫩五花乾拌牛肉麵，一共六道經典餐點，搭配用秘製滷汁將甜不辣、海帶、豆干等滷的香氣四溢「滷水拼盤」、越吃越涮嘴超開胃「黃金泡菜」兩道小菜，組合成升級「經典套餐」，超豐盛餐點內容，還附上套餐限定湯品或飲品，讓人「食」在過癮！

「段純貞」牛肉麵也將於6月22日推出兩款新主餐：「真．濃 厚豚骨排骨麵」，酥香台式炸排骨遇上日式豚骨佐雞湯底，酥脆交織綿密湯頭，激盪味蕾新體驗；另一款「真．彈 牛丸嫩五花麵」，Q彈牛丸與嫩五花相互輝映，多層次口感，締造舌尖新浪潮。