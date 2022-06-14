陳姓男子身背5條通緝，隱身過活2年多，沒想到最後竟因違停栽跟斗，遭警方逮捕。(警方提供／林欣儀台中傳真)

台中市年僅21歲的陳姓男子，年紀輕輕卻接連犯下毒品、組織犯罪、妨害兵役等總計有5起案件，從2020年開始就遭通緝，他成功逃亡2年，日前與好友外出吃飯，卻因為豬隊友違規將車子停放在馬上中央，且遭警方取締，才暴露陳男通緝犯身分，終於被逮，讓他大感欲哭無淚。

台中市警四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員邱鋒宗，本月3執行巡邏勤務時，見到有輛轎車停在馬路中央，行徑相當囂張，立即趨前攔查取締，沒想到，在盤查相關人身分時，赫然發現陳姓男子因犯5件案件，遭多個縣市的地檢署或法院通緝中。

警方指出，陳男雖年僅21歲，卻從2020年開始就四處逃亡，因他涉及毒品、妨害兵役及組織犯罪等案件，遭南投地院、彰化地檢、台中地院與台中地檢通緝中，直到本月3日，他與友人相約到嶺東路的早餐店共進早餐，卻因友人違規停車遭盤查，陳男因心虛匆忙想離開，引發元九注意並查核，才揪出其通緝身分。

陳男當下就被員警銬上手銬、帶回派出所，他的朋友還搞不清楚狀況、傻愣在原地。陳男則無奈告訴員警，躲了2年多，平常出門都要小心翼翼，沒想到最後竟敗在違規停車與早餐上。