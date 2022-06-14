年底九合一選舉將至，新北地檢署昨（13）日訪視新北中和警分局，盼結合檢調、警察等機關力量，強化偵辦境外勢力滲入問題。中和分局分局長李建廣宣示，對任何違反選罷法等犯罪情事，都會依法嚴辦，絕不寬貸。

新北地檢署主任檢察官王聖涵昨至中和分局參加「111年地方公職人員選舉聯合訪視會議」，她指出，《反滲透法》偵辦重點為可疑境外資金，將列為「滲透來源」蒐證，並佐以科技偵查，包含向上溯源、嚴查金流、嚴查假訊息。

王聖涵強調，警方需貫徹「無底限」、「無上限」、「無時限」之偵辦方式。

李建廣也宣示，要對賄選買票、選舉賭盤等情資，加強蒐報查處，也要防止金錢、暴力或其他不法手段介入選舉，嚴守行政中立，不分政黨，有聞必查、有據必辦，以積極態度主動展開查察行動。

李建廣表示，絕對會打造中和地區選風純淨的環境，將全力遏止賄選、暴力、賭盤及假訊息等介入而影響選舉之不法犯行，維護乾淨選舉之決心貫徹始終，「對於任何違反選罷法等犯罪情事，依法嚴辦，絕不寬貸」。