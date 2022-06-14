亞光（3019）14日經股東會決議配發3.7元現金股利，隨後召開董事會，訂7月7日為除息交易日，另現金發放日為7月29日。

亞光去年財報攀高峰，不僅全年平均毛利率衝上20.67％，寫下上市以來的新高；累計稅後 盈餘15.01億元，則創下2007年以來高點，較去年期激增2.78倍，換算EPS為5.34元，以其股東會派發的3.7元現金股利換算，派發率達69.29％。若以14日股東會當日的收盤價66.7元換算，隱含現金殖利率為5.55％。