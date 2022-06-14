意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）和電信、工業、國防和資料中心半導體解決方案供應商MACOM技術解決方案控股有限公司（那斯達克股票代碼：MTSI」）宣布，已成功製造出射頻矽基氮化鎵（RF GaN-on-Si）原型晶片。有鑑於此佳績，意法半導體與MACOM將繼續合作，並加強雙方的合作關係。

射頻矽基氮化鎵為5G和6G基礎建設之應用帶來巨大的發展潛力。早期世代的射頻功率放大器（Power Amplifier，PA）主要採用橫向擴散金屬氧化物半導體（Laterally-Diffused Metal-Oxide Semiconductor，LDMOS）射頻功率技術，氮化鎵（GaN）可為射頻功率放大器帶來更優異的射頻特性及更高的輸出功率，而且GaN可以製造在矽晶圓或碳化矽（SiC）晶圓上。

然而，在高功率應用與射頻矽基氮化鎵對SiC晶圓的競爭下，加上其非主流的半導體製程，射頻矽基氮化鎵的成本可能更高。意法半導體和MACOM正在研發的射頻矽基氮化鎵技術有望提供具有競爭力的性能，透過整合至標準半導體製程中以實現巨大規模的經濟效益。

意法半導體製造的原型晶片和元件已成功達到成本和性能目標，能夠與市面上現有的LDMOS和GaN-on-SiC技術有效競爭，並且即將進入下個重要階段——認證測試與商業化，此為，意法半導體計畫將於2022年達成此一里程碑。因取得這次傲人的進展，意法半導體與MACOM已開始討論進一步擴大研發，加速先進射頻矽基氮化鎵產品上市。