遠東巨城超人氣貓咪「黃阿瑪」大型公仔登場，讓消費者拍照打卡。（遠東巨城提供）

遠百竹北品硯美學廚電，進駐遠百竹北5樓文創區，快閃櫃到7月4日。（遠百竹北提供）

遠百竹北Smeg義大利家電，全新詮釋小家電風格。（遠百竹北提供）

桃園站前新光三越獨家推出《名偵探柯南 萬聖節的新娘》專屬系列活動。（桃園站前新光提供）

桃園、新竹地區百貨獨家快閃活動登場，包括Big City遠東巨城獨家引進貓咪網紅「黃阿瑪」公仔、台北人氣抹茶「一Ｏ八抹茶茶廊」，及人氣服飾「ONE BOY」等，假日吸引不少來客；桃園站前新光三越也因應將上映的柯南劇場版電影，獨家推出集戳章活動讓民眾闖關。

Big City遠東巨城購物中心引進「黃阿瑪的後宮生活」快閃店，於巨城5F獨家登場，眾多角色化身生活文具小物、每日限量福袋，搭配展場超大型「黃阿瑪」貓咪公仔、扭蛋機、拍貼機、DIY氣球機等，讓粉絲拍照打卡；7F有甜點網紅名店「微笑的樹」手做厚年輪蛋糕、「艷麗娘惹糕」道地南洋點心，及「張生張太」濃郁肉桂捲等好評回歸快閃，這陣子吸引大批年輕族群朝聖排隊。

另台北知名「一Ｏ八抹茶茶廊」，首度跨出台北就插旗新竹巨城，還有台中甜點「金帛手製」，以獨家山形雪糕捲打出口碑；而3F全新登場的「ONE BOY」冰鋒衣系列，指定商品近半價的優惠，假日也掀起搶購旋風。

遠北竹北店6月26日至8月9日推出「霹靂IP英雄展」，各路英雄將首度齊聚新竹，與戲迷相見歡，現場並展出近20尊霹靂人氣角色。另品硯美學廚電進駐遠百竹北5樓文創區，快閃櫃到7月4日止，旗下代理Smeg義大利美學家電、Blendtec美國食物調理機等，看好疫情時代的精品家電需求。而6月19日則與銅好重奏團Brassmen合作，為遠百竹北帶來魅力合奏表演。

柯南新劇場版電影《名偵探柯南：萬聖節的新娘》將於6月30日上映，桃園站前新光三越也獨家進行宣傳，包括集戳章活動即起至7月3日展開，凡於館內指定地點，集滿6個不同戳章，即可兌換電影專屬海報；館內7F找到電影角色並合照，上傳至新光三越桃園站前店粉絲頁，即可抽《名偵探柯南》限量贈品。