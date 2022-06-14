李宰旭（左起）、庭沼珉、黃旼炫出席《還魂》記者會。（Netflix提供）

由《德魯納酒店》編劇洪氏姊妹攜手《金秘書為何那樣》導演朴峻華推出的奇幻浪漫動作劇《還魂》，今（14日）在首爾盛大舉行記者會，在提到羅曼史的話題時，記者會主持人要求劇中2對CP—吳娜拉劉俊相及庭沼珉李宰旭，各自對鏡頭展現默契，，就在庭沼珉、李宰旭對著鏡頭說話時，坐在2人後面的黃旼炫還忙著幫比愛心送作堆，但黃旼炫在劇中所暗戀的「神秘少女」極有可能就是庭沼珉，這樣無私大愛的表現方式讓人哭笑不得。

該劇以一個歷史上與地圖上都不存在的虛構「大湖國」為背景，描述因改變靈魂的「還魂術」而命運扭曲的主角們，克服種種困難的成長過程。庭沼珉飾演身體虛弱的「無德」，體內困著天下第一殺手「落壽」的靈魂，遇見李宰旭飾演的不良少爺「張煜」，之後成為他的秘密老師，黃旼炫飾演「大湖國」徐家的天才貴公子「徐律」，能文能武、外貌和人品兼優，對一位神秘少女十分愛慕。劉俊相飾演大湖國最大企業「松林」的總裁「朴進」，吳娜拉飾演「張氏家族」的管家「金道主」，申承浩飾演「大湖國」王子「髙元」，柳仁秀飾演「松林」的繼承者「朴當具」，崔乂園則飾演有錢人家的小女兒「陳超姸」。

導演朴峻華表示該劇是以歷史上與地圖上都沒有的設定為背景，且以奇幻元素的術士們為主角，原本很苦惱要怎樣呈現想像中的畫面，尤其之在前公開預告之後，主角群的髮型讓大眾對劇情時空背景感到疑惑，但在逆向思考之後覺得這才是可以添加幻想要素的原因。儘管也一度問過洪氏姊妹自己是否能勝任，但是姊妹倆很肯定地回答，這種題材不管是由哪一位導演來拍都會是第一次拍到的題材，因此讓自己更加強了想要努力拍好的想法。

先前以《驅魔麵館》打開知名度的劉俊相，對於新劇造型也表示「雖然覺得很陌生，但也很興奮遇到這様的故事題材，造型很帥氣跟自己很相配，而且光是做髮型跟造型都要花1個半小時來處理，其他演員亦都是花了很多時間打造」，表現出對該劇的高度期待。李宰旭則坦言原先在看劇本時雖然覺得題材新鮮有趣，但擔心自己無法投入，不過因為導演的一句「相信我！跟著我！」讓他決定演出，展現出對朴峻華導演信心十足。庭沼珉透露在讀劇本時因為就像是在看小說或漫畫書一樣，會讓人忍不住猜想下集的內容，但結果卻又出乎自己意料，因此讓她願意加入演出。

而所屬男團「NU’EST」解散後，黃旼炫再出發，他坦言重新開始其實沒什麼太大不同，能夠演出《還魂》感到榮幸但也有著不少壓力，所以付出了很多努力，而且這是自己第一次嘗試動作演技，希望能讓觀眾看到華麗的動作場面。同是偶像團體出身的「OH MY GIRL」崔乂園（ARin）則是首次正式參與戲劇的演出，她透露雖然原本很擔心，但是在大家的幫助下拍戲過程愉快且學到很多東西，也為此付出了非常多的努力。

先前在Netflix《D.P：逃兵追緝令》中使壞讓觀眾印象深刻的申承浩，在《還魂》記者會上被問到這次飾演的角色，他爆笑回應：「之前演的角色太壞了，對不起！這次不是演壞人了！」並解釋雖然角色心術不正，但還是有慈愛和寬容的一面。而在Netflix《殭屍校園》裡以不死之身的形象讓觀眾看到他出現就會害怕的柳仁秀，則表示這次其實很開心終於不用和殭屍們一起拍戲了，這次「眼球淨化」可以和帥氣、美麗的演員們一起飆戲，從中得到新的能量，因此拍得相當開心。

在綜藝跟戲劇都有亮麗表現的美魔女吳娜拉則爆料儘管大家在拍攝現場都相處融洽，但47歲的她不甘願只能跟52歲的劉俊相聊在一起，積極想加入年輕人的談話裡，當場「哀求」要加入「年輕組」。吳娜拉還表示他與同輩的劉俊相在劇中的鬥嘴可以說是看點之一，因為自己飾演對李宰旭疼愛有加的「少爺傻瓜」，每次見到劉俊相要嚴格教育李宰旭就會忍不住吵回去，但也由於兩人在劇中都知道對方的黑歷史，一見面就吵鬧，進而導致愛情也藉此萌芽，笑稱與劉俊相是負責穩重但糾纏不清的羅曼史部分。

有趣的是，在提到羅曼史的話題時，記者會主持人進而要求吳娜拉和劉俊相，以及庭沼珉與李宰旭各自對鏡頭展現CP默契，就在庭李兩人對鏡頭說話時，坐在兩人後面的黃旼炫還忙著幫比愛心送作堆，但黃旼炫在劇中所暗戀的對象極有可能就是庭沼珉，這様無私大愛的表現方式讓人哭笑不得。《還魂》共分為2部播出，第一部將於18日起，每週六、日晚間10點在Netflix獨家與韓國同天更新。