宋楚瑜在吳秋英面前，盛讚林右昌讓基隆有很大的改變。（張志康攝）

親民黨主席宋楚瑜14日下午來到基隆市參訪基隆市的國門廣場，原來，甫於6月6日啟用的國門廣場，設計師正是宋楚瑜的女兒宋鎮邁。參訪過程被問到是否支持黃珊珊參選台北市長，以及謝國樑參選基隆市長等議題時，宋楚瑜輕鬆以「今天不談選舉」帶過。

基隆市國門廣場自6日啟用後，便以繽紛眩目的水舞聲光秀吸引不少民眾駐足，再加上朱銘人間系列的紳士雕塑作品，讓國門廣場成為基隆市最新的地標之一。宋楚瑜於傍晚5時30分左右抵達國門廣場，陪同的包括國民黨基隆市長參選人謝國樑、基隆市長林右昌夫人吳秋英、基隆市議員楊秀玉、莊錦田等人。

宋鎮邁向宋楚瑜解說她的設計理念，包括在現有的舞台後方，待城博會結束後，將會設置旅客服務中心，再加上去年將圓環天橋拆除後，讓民眾一出火車站，便能看到基隆港與船隻，也象徵基隆不僅是水路也是鐵路、公路的起點。

宋楚瑜表示，基隆在市長林右昌帶領下，與以往有著很大的改變，也很認真在推動國門的觀光。他今天來，除了看他當年擔任省長期間的政策規畫現況外，就是想看看女兒在家裡整天擺弄模型，現實到底是什麼樣子。他也笑著說，「爸爸做陸、女兒做港」這就是台灣的進步，一棒接一棒。

不過在空檔時間，問及宋楚瑜是否支持黃珊珊參選台北市長、謝國樑參選基隆市長時，宋楚瑜僅表示「今天不談選舉」，輕鬆帶過。