斯洛伐克國會議員及布拉提斯拉瓦省長聯合訪問團日前來台，遭質疑是以「個人身分」來訪。外交部今天澄清，該訪問團成員均是應我國政府邀請，分別以國會議員、省長的正式身分到台灣訪問，絕非以「個人身分」來訪。爲排除疑慮，訪問團團長勞倫契克近日將致函我方，歡迎我國立委近期回訪斯洛伐克。

外交部指出，此次來台的訪問團與國會通過決議所指派的「考察團」性質不同，因此訪問行程不會公布在斯國國會的官網上。對於毫無根據公開醜化訪團成員的行為，外交部至感遺憾，呼籲民眾切勿聽信不實報導，共同唾棄這類惡意攻擊與抹黑。

至於斯國國會議員在立院幽默模仿我國立委杯葛情境，外交部發言人歐江安表示，外交部日前已說明，訪團成員是以輕鬆幽默方式解讀我國立法院的生態，絕無不敬之意；台灣作為民主多元國家，對不同意見的表達均能理解及包容，此正彰顯民主的偉大與氣度。

爲排除任何可能的疑慮，她說，訪問團團長、斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）將於近日致函我方，重申訪團成員對台灣的高度支持與敬意，同時誠摯歡迎我國立法院委員近期內回訪斯洛伐克。