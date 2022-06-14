桃園市教育局舉辦第3屆專業英文聽寫語詞彙能力大賽，又稱桃園英文菁英盃，今年共有29所學校共702名師生參與，其中大園區大興高中表現亮眼，校長陳崑玉為鼓勵師生參加，以身作則參賽，奪下校園主管組職涯試探綜合類冠軍，全校約70名師生共獲18項冠軍、10項亞軍、3項季軍與13項金頭腦獎。

桃園市第3屆英文菁英盃競賽，測驗師生一般與專業詞彙及英文聽寫能力，依照國際標準線上檢測，參加第3年的大興高中表現亮眼，陳崑玉說，訓練學生各科專業英文詞彙，有助加深課程印象，也讓原害怕接觸外語的學生，獲得學習成就感，對未來就業也有幫助。他也提到，自己從前也怕學英文，這回花時間練習幸運得獎，也算給師生一種鼓勵。

在校內推廣競賽的電機科教師顏嘉宏也獲得資訊考科教師組冠軍，他表示，起初以嘗試心態帶學生參加，後來推廣成全校性盛事，學生主要利用課餘時間練習，返家後也能使用軟體搭配課本學習，循序漸進下，許多同學都明顯進步，他也會訂下每周標準，讓學生有學習目標。

教育局長林明裕表示，因應國際化與培育桃園優秀英文專業人才，透過「以賽促學」方式，讓學生有效縮短學用落差，提升競爭力，培育下一代和世界接軌，鼓勵各校師生明年踴躍參加。