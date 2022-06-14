三度蟬聯米其林一星，並奪得米其林綠星殊榮的台菜餐廳「山海樓」，迎接酷熱盛夏，今年首度跨界攜手國際啤酒大賽常勝軍、來自台南精釀啤酒廠-「台風造酒」，以山海樓選用的「瑞穗柚香烏龍茶」為題入酒，採用金色淡艾爾製法，釀造出充滿花香茶香滿盈、酒體輕盈滑順的「山蘊‧柚花烏龍茶啤酒」，山海樓現場販售單瓶售價185元， 6/14起首次登場，於山海樓、GREEN & SAFE 15家門市，提供9折消暑價限量訂購，六瓶裝禮盒組999元。

勇於創新的「山海樓」這次也開星級台菜餐廳先例，與台灣首間甜點概念店「SEASON Artisan Pâtissier」主廚洪守成（Season Hung）聯手打造融合東西方元素創意的甜點，以山海樓的招牌菜色「古早味炒米粉」以及「藥膳醉蝦」為靈感，在Season主廚紮實的法式甜點手藝與創意下，設計出充滿趣味巧思的「炒米粉達克瓦茲」與「狀元紅巧克力夾心酥餅」兩款甜點。「山海樓X SEASON經典台味法點禮盒」售價699元，也將於6/14-6/27同步於山海樓、GREEN & SAFE 15家門市與官方網站、官方APP提供限量預購。

2019年獲得墨爾本國際啤酒大賽MIBC年度最佳咖啡啤酒廠殊榮的「台風造酒」，來自台南，堪稱橫掃國際啤酒大賽得獎的常勝軍。「台風造酒」擅長以台灣在地食材風味為主題，又以茶香花香入酒表現最為出色，其以職人精神實驗啤酒花、酵母及麥芽烘焙程度的比例，造就苦度低且香氣足的酒款，使其品牌旗艦酒款-「芳草」茉莉花窨製茶啤酒啤酒、「金霏」桂花蜂蜜啤酒，兩酒款連奪各大國際啤酒大賽金銀獎項，展現有別於其他啤酒品牌的細膩優雅風格，「一年一釀」小量生產的職人精神更擄獲一票精釀啤酒愛好者、紅酒客芳心。

此次「台風造酒」特別採用山海樓餐廳茶款-「瑞穗柚香烏龍茶」入酒，釀造上使用大量當季新鮮手採柚花，採收完於第一時間冷藏送達酒廠，並與瑞穗柚花窨製烏龍茶一同於啤酒中進行冷浸泡粹取其香氣。麥汁基底使用古法釀造法-金色淡艾爾製法，此種釀造法能讓酒產生類似水果的風味，層次風味變化豐富，另佐以適量的啤酒花來襯托高雅柚花香。【飲酒過量，有害健康。禁止酒駕】