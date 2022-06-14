桃園市大潭電廠昨發生鷹架倒塌事故，造成6名工人受傷，其中張姓工人骨折入院治療，其餘輕傷無需住院。台電與北區職業安全衛生中心初步研判，疑吊車的吊鉤拉扯到鷹架，造成29公尺高的鷹架連續性脫落。對此，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶表示，應盡速釐清原因並於復工前完成改善。
賴香伶今前往大潭電廠關心事故原因，質疑是否工安管理出問題，去年12月才發生鐵門壓死人意外，如今又鷹架倒塌壓傷指揮手、吊車司機與作業人員共6人，應嚴密調查原因並改善才可復工。且在建築工地中，鷹架作業須所有人協調執行，屬職安要求高的作業，更要多加注意。
經統計，大潭電廠8、9號機組工程昔經過18次檢查，曾停工2次，罰鍰11件共69萬元。賴香伶強調，現9號機組仍興建中，因此要求台電與包商，認真檢討工法和工序並立刻修正，建立新的作業模式，避免意外再次發生。
她認為，職業安全須到位，除做好職災期間的勞工照顧外，現有教育訓練應更扎實，建置前線人員安全網，目前北區職安中心正推動相關計畫，相信桃園未來也可以，實現工安零職災目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。