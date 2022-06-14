吳克群將推出新專輯《K-PAX銀河裡擁抱》，14日釋出新歌〈斯德哥爾摩〉MV，他將情感綁架的概念具象化，盼能幫一些朋友認清逃離於挾愛逞兇的騙局，「提醒大家小心PUA（騙色騙財的手段），不要被愛綁架」，也認為，若兩人相愛不是為對方付出，而是只想著得到多少，愛情可能變成情感綁架，失去原本的幸福。

他與小13歲女友陳語安穩交4年，感情甜蜜，他坦言，「在我心中，愛情永遠是兩個人的事、有兩人自己的步調，只要兩人能真的享受，就不會被任何人綁架、享受愛的自由」。他先前為了拍攝MV，染了一頭鮮豔紅髮造型，詮釋一名被愛情沖散理智與思考的人，他打趣說：「這是短期內最後一次染頭髮，這張專輯的MV把我一輩子該染的顏色都染完，第一次感受斷髮的感覺。」

新歌曲名以1973年的斯德哥爾摩搶劫案為主題，藉由社會事件形容情感囚徒的故事，他也首度挑戰唱出西班牙語歌詞「別再以愛之名將我捆綁」，希望粉絲聽完這首歌像是看1場3分鐘的電影，「聽完1張專輯好像看完了1季《黑鏡》、《愛死機器人》影集，享受故事又能夠有許多思考和2次解讀。」

吳克群向來用心創作音樂及影像都力求完美，去年推出的〈抽象〉MV獲得 「美國電視奧斯卡」Telly Awards 銀獎殊榮，他興奮說：「拍完電影後我打開了視野，對我來說創作現在是多元媒介的，沒有侷限任何載體。」也透露甚至會有每首歌的短篇小說出版，請粉絲好好期待。

吳克群近日推出新歌，用心打造搶眼造型。（何樂音樂提供）