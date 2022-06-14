王男跌落懸崖被樹枝卡住，被消防人員救回一命。（台中市消防局提供）

新北市64歲王姓山友14日單攻台中和平區池有山，不慎跌落懸崖峭壁，幸被樹枝卡住，他緊急拿出手機報案，直呼「我快撐不住了，快來救救我！」消防人員快馬加鞭趕路，一般民眾需要7小時的腳程，搜救員2個多小時趕到，順利將王男救上來。

台中市消防局指出，今天中午1時許接獲王姓男子報案，稱自己單攻池有山，於三叉營地往登山口方向約100公尺處滑落邊坡約20-30公尺，目前無法爬上路徑。消防局緊急派遣梨山分隊4人，偕同東勢林管處2人及雪霸家公園管理處1人，共計7人前往救援。

王男跌落後幸被樹枝卡住，台中市消防局持續與他保持連繫，王表示自己快撐不住了，希望快來救他。從登山地圖預估抵達時間為7小時，消防人員為趕快救到人，快馬加鞭趕路，2個多小時後即抵達，晚間6時許接觸待救民眾，現場架設拖拉系統協助他返回登山步道。

現場檢傷王男生命徵象穩定，體溫較低，搜救人員給予熱量補充及保暖後，陪同往登山口下撤。