畢業季將至，許多學生即將踏入職場，不少大學生已經提早做準備，根據接案平台業者第二季統計，今年18-24歲的接案達人比去年同期成長率達三成。接案類別以「多媒體設計」最為熱門，約佔兩成，成為大學生接案項目冠軍！由於設計所需的專業性高，以動畫設計為例，時薪最高上看3,000元！第二名為「家教老師」則有16%，其次是「文字編譯」10%、「行銷企劃」8%，而以勞務換金錢的「外送/勤務」佔比7%。

PRO360達人網董事長李倫家表示，疫情時代下，多數公司為達到最有效的人力資源利用，往往希望徵求有經驗可以獨立作業、就職即可上工的人才，而由於多數的大學課程多為紙上談兵，和職場實務有落差，就算是成績好的大學畢業生，也有可能需要一段工作磨合期才能熟悉職場環境，目前接案、外包的市場逐漸發展成熟，建議大學生可以透過接案，累積經驗值作為踏入職場前的準備。

根據接案平台業者第二季統計，「多媒體設計」由於設計所需的專業性高，以動畫設計為例，時薪最高上看3,000元。（圖／業者提供）

大學生最常見的工作是家教類，通常時薪在400~600元之間，不過比較專業的接案像是英文翻譯、文字企劃、社群貼文、業配文依難易不等，按件計酬從300元至1,000元，競爭度也很高。在接案類別中以動畫製作、平面設計等多媒體設計的薪資最為亮眼，時薪約1,000元至3,000元，賺取生活費之餘，還能累積作品，為未來職涯鋪路。

畢業季來臨，李倫家給予大學生三個接案建議，第一「奠定職涯深度」，先確立未來職業方向，避免只選勞務型的案件，要鎖定專業性高，與專長相符的同類型案件，才能累積經驗、奠定未來職涯；第二「作品集電子化」，學生接案累積的實際作品與在校作業，都建議以電子化的方式整理為作品集，不論是以PPT整理或是額外架設網站，都可以發揮自己的創意向他人行銷、介紹自己；最後「經營個人品牌」，在自媒體時代，接案的同時整理作品發佈於Facebook、Instagram或是YouTube等社群平台，能展示作品並讓發案的客戶有更多實際作品可以參考，學生在接案時有更多客源，也能在畢業後有更亮眼的經歷、作品集和其他求職者競爭。