女星林采緹擁有姣好臉蛋與魔鬼身材，因曾Cosplay動漫《航海王》角色「蛇姬」而爆紅，IG吸引37.8萬粉絲追蹤。熱愛運動的林采緹近年迷上登山，日前她接連PO出只穿運動內衣爬山的美照；今(14日)她又PO出登山辣照，一身香汗讓她的粉紅色胸衣爆濕，絕美UU形狀曝光讓網友全歪樓。

林采緹平日就不吝嗇放送福利美照，近年迷上戶外運動的她，日前分享一系列登山照，上身只穿運動內衣，搭配貼身長褲盡展好身材，引發熱議不斷。蛇姬今(14日)換上一身紅粉山渣色運動裝，頭上戴著同色系「LA」字樣棒球帽，下身則綁著米白色薄紗害羞遮掩俏臀，輕裝爬溪洲山。

據林采緹本人描述，這段溪洲山之行總長來回約8公里，花費時間若加上在三角點休息拍照，共花了4~5小時左右，難怪畫面中正如她所形容：「真正的濕身照～～～汗用噴的(大笑)」，粉色運動內衣被爆出的香汗浸濕，將周圍染成一圈更深的顏色，也意外讓她的絕美UU形狀更加凸顯。

之所以如此爆汗，據蛇姬描述，前半段的路程是無止盡的絕望階梯，後半段路程偏原始步道，有部分路段是一些大石頭需要拉繩輔助，「整體來說是很累人的！需要一定的體力耐力，所以適合有固定運動習慣的人」；網友只顧著被絕美辣照電暈，歪樓狂讚：「喜歡全身爆汗的感覺」、「好喜歡看采緹女神爬山的氣色」、「妳濕身了！」、「很羨慕山」、「飽滿」、「太辣了吧」、「好漂亮」、「好大」，4小時破6千讚。

林采緹日前分享爬油羅山心得，卻被眼尖網友發現她腳踩三角點拍照，留言指正：「大部分爬山的人會覺得三角點是不可以踩或坐的，因為這樣做是對山不尊重」、「爬山請要懂基本禮儀。不能腳踩三角點，這是很犯忌諱的！」對此林采緹也親自回說：「謝謝提醒～下次知道了」。