北京市官方通報統計至14日15時，累計287例感染者都涉及天堂超市酒吧的聚集性疫情，並分佈在北京14個區與經開區，引來北京文旅、市場監管等6部門組成聯合調查組，針對目前天堂超市酒吧涉及相關負責人涉嫌妨害傳染病防治的行為，已依法刑事立案偵查。

據《北京日報》報導，北京市官方也擬對經營天堂超市酒吧的北京鈺泰糖果娛樂公司做出吊銷營業執照的行政處罰，並已送達《擬列入嚴重違法失信名單告知書》。

北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰14日在記者會上表示，統計14日0時至15時，北京新增本土感染者30例。而從6月9日至14日15時累計的287例感染者，全都涉及天堂超市酒吧聚集性疫情，以朝陽區最多、達到144例。

另由於天堂超市酒吧位於北京市朝陽區三里屯，也讓三里屯700多戶餐飲企業已全數停止內用、74家酒吧全部關停，包含文化及體育類培訓機構、棋牌室等場所也暫停營業。