日本堪稱國人最愛的旅遊地，但現在出國仍有重重限制，宜蘭綠舞國際觀光飯店為滿足哈日民眾想過過到日本玩的乾癮，即日起至12月30日推出「經典日式假期」1泊2食住房專案，提供完整的衣、食、住、玩日式體驗，4人入住平均每人3750元起，就能來趟日本氛圍十足的偽出國假期。

「經典日式假期」住房專案為了讓旅客重溫置身日本的夏日，精心規劃滿滿日式行程，像是換穿唯美的經典浴衣暢遊5.75公頃寬廣的日式主題園區打卡留影；享用每人價值1380元+10%的舞饌日式料理心舞會席，再加贈每人溫清酒1壺，而舞饌日式料理每季依不同時節之豐盛產物設計創意菜單，讓旅人透過主廚精湛手藝享受食當季，吃在地的豐盛之感；另外還可由老師傳授正統的抹茶體驗，親手製作日式抹茶，還有大人小孩都瘋玩的跳跳床及攀岩，以及浸泡風呂裸湯享受綠舞獨家的精油湯池放鬆身心靈。

宜蘭綠舞國際觀光飯店的日式園區內飼養許多萌寵，許多遊客都愛餵食牧草給可愛的羊駝。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

除了白天豐富的親子活動行程，綠舞也專為大人們在夜幕低垂推出Happy Hour「微醺時光」住客專屬活動，即日起每晚9點半不僅開賣各式調酒，還提供免費美味宵夜款待每位賓客，而Villa住客每人更可免費兌換1杯調酒。

賓客可換穿多樣花色選擇的經典浴衣，體驗正統抹茶文化，不用出國也能重溫日本魅力。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

此外，為鼓勵民眾踴躍接種3劑疫苗保護自己及身邊的人，即日起至8月31日若透過官方網站或電話訂房，入住時出示打滿3劑疫苗證明，依房型人數贈萌寵餵食牧草，能與可愛的羊駝、水豚等萌系動物們近距離互動，而綠舞的日式主題園區近期更迎來新成員「柯爾鴨」，圓潤白滾滾的身軀走在路上，還常和水豚君一起泡在池裡戲水，模樣逗趣討喜，也成為遊客爭相拍照留念的人氣明星。

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