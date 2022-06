教召新制上路,新北市教育局日前推出全民國防教育動畫「捍衛台灣 We are the best」,請新北市63所公私立高中職融入國防教育必修課程,動畫以國防部新制教召為主軸,試行「年年施訓,每次14天」教召訓練及國防政策,也強調破解假訊息的數位思辨力,擴大全民國防教育宣導成效。

教育局長張明文表示,俄烏戰爭對世界各國造成衝擊,更顯全民國防教育課程之重要,透過本次動畫影片推播,並結合「防災重於救災,離災優於防災」觀念,讓學生秉持堅守有備無患理念,在災害發生前做最有效預防。

動畫以全民防衛動員標誌為片頭開端,透過主角生動活潑對話互動,瞭解標誌七環意涵為精神、人力、物資經濟、財力、交通、衛生、科技共七項行政動員,其中精神動員主管機關為教育部。接著說明國防部教育召集訓練新舊制差異,今年起局部試行新制教召14天,而今年收到14天教召通知的後備軍人等同參加2次召集,舊制教召仍維持5至7天訓期,教召以穩健推展、逐年試行及滾動修正,提升後備戰力。

此外,動畫也強調破解假訊息數位思辨力,提供判斷網路資訊5W思考法(Who、What、When、Where、Why)及打擊不實資訊的3步驟(不製造、不亂傳、要查證),攜手破解假訊息。

樹林高中全民國防教師陳育聰表示,面對現今多元社會,透過動畫引導最夯國防議題,讓高中生了解從政府單位到每位國人都是重要一員,也藉機了解新式教召的規範為14天,更重要的是善用5W思考法辨識真偽,最終讓國民達成即時動員、即時作戰之效。

錦和高中二年級同學蔡承龍表示,看完影片後能了解全民國防的重要,因為國防不只是國軍任務,更是市民皆須了解的。面對國際情勢變化快速,無法預知戰爭何時會來,惟有平時建立全民國防意識,危難來時才不會自亂陣腳。