2年一次的環太平洋軍事演習(Rimpac)將於6月29日登場一直持續到8月，本屆共有26國參與 ，台灣雖多次表態參與意願，但仍被排除在外。分析人士認為，美國主導的環太平洋軍演意在聯合盟友軍事威嚇中國，若邀台灣加入，挑釁中國的意味太濃，會加劇美中緊張情勢，同時讓部分盟國為難，也可能激化中俄在東亞、太平洋或第一島鏈周邊實施聯合軍演反制。

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《美國之音》指出，第28屆環太平洋軍演將從6月29日開始在夏威夷和南加州海域舉行，總計26國參與，但中國和台灣都未收到邀請。這項軍演是由美軍印太司令部太平洋艦隊主導，號稱是全球規模最大的海上演習，總計動員約2萬5千名官兵，以及38艘水面艦艇、4艘潛艇、9國的陸戰部隊和170多架戰機。

報導說，雖然美國國會去年底通過的《2022年國防授權法案》中就「建議」五角大廈邀請台灣參與，但台灣受邀加入的期待再次落空。位於北京的卡內基─清華全球政策中心高級研究員趙通說，台灣若加入環太平洋軍演，中國肯定視為「重大挑釁」，將祭出多層面的反制手段，例如，以中俄聯合軍演直接回嗆美國和台灣。

陸媒《環球時報》對此發表評論稱，此軍演將對亞太安全釋出3大危險信號，包括，1.對外狂秀武力肌肉，戰艦規模可能打破近年紀錄；2.炮製遏華制華包圍圈，挑戰中國底；3.將演習作為應對「大國衝突」的重要訓練平台。

報導引述美方的觀察人士表示，除了避免挑釁，美國也不願看到北京與台北雙雙產生錯誤解讀。例如，北京誤解為美國有意鼓勵台灣獨立，而台北則對美軍協防衍生過度期待。

華盛頓的智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲接觸主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）說，環太平洋軍演的目的在向北京釋出戰略威嚇的訊息，對中國傳達「美國仍然是世界領先的軍事強國」的訊息，展現26個成員國統一陣線的立場，但是若邀請台灣，除激化美中對立外，也恐為難部分盟國。

目前在美國夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University）擔任講師的舒斯特（Carl Schuster）也說，拜登政府關注中國在台海周邊日益升高的軍事威嚇，但拜登行事謹慎，在強化對台軍售和美台軍事合作之際，仍會避踩政治紅線。如果邀請台灣參加，其他參與的盟國也必須冒著與中國作對的風險，而他們只想遠離中國與台灣之間的紛爭。因此就政治現實而言，不邀請台灣才是正確抉擇。

環太平洋軍演自1971年首度舉辦，除固定班底美國、澳大利亞、加拿大之外，亦不斷擴增參加國。在美中關係仍友好的年代，中國曾於1998年成為觀察員，並於2014、2016年兩度受邀派艦參與。但是2018年後美國不滿中國在南海的軍事擴張，收回給中國的邀請函。

位於台北的全球防衛雜誌主任陳國銘表示，美方可以考慮讓台灣先以觀察員與其他非官方身分參加，或是讓幾位潛艇軍官前往觀摩。美國夏威夷太平洋大學的舒斯特也同意，以觀察員的名義邀請台灣或是邀請台灣退役軍官以個人名義觀摩，都有助台灣自我防衛，也不致衍生國際爭議。雖然此舉仍可能觸怒中國，但北京的反彈或許不至於過激，這應是美國及其他盟友可接受的程度。