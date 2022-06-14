警察節將屆，慈濟基金會志工特別準備祝福感恩卡及蘋果、香積麵等，到北市警信義分局及派出所慰問員警辛勞，祝福「蘋蘋」安安。
慈濟基金會信義區慈警會志工表示，蘋果代表平平安安，希望能讓警務人員值勤時順順利利、平平安安，香積麵則可在執勤後幫員警暖胃飽足，希望此心意能滋潤警消人員日夜奔波辛勞的心靈。
信義分局長王寶章表示，感謝慈濟志工在警察節前夕專程前來慰問，在百忙當中送來這些祝福，相信全體同仁皆能感受到溫暖的心意，也期許警民一家，共同為社會祥和奉獻心力。
警察節將屆，慈濟基金會志工特別準備祝福感恩卡及蘋果、香積麵等，到北市警信義分局及派出所慰問員警辛勞，祝福「蘋蘋」安安。
慈濟基金會信義區慈警會志工表示，蘋果代表平平安安，希望能讓警務人員值勤時順順利利、平平安安，香積麵則可在執勤後幫員警暖胃飽足，希望此心意能滋潤警消人員日夜奔波辛勞的心靈。
信義分局長王寶章表示，感謝慈濟志工在警察節前夕專程前來慰問，在百忙當中送來這些祝福，相信全體同仁皆能感受到溫暖的心意，也期許警民一家，共同為社會祥和奉獻心力。
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