全球投資市場承受來美國利空襲擊，即5月通膨率未如預期下滑，反升至8.6％、再創40年新高、零售和半導體等企業發布保守財測，消費者信心降至歷史新低，導致全球除陸港股逆勢上漲外，其餘普遍下挫，債市更由公債到企業債全數收黑，其中存續期間短並有資產抵押的道瓊伊斯蘭債券指數小跌0.04％，表現相對抗跌。

統計近一周整體股票型ETF資金淨流入提高至164.46億美元，主要淨流入美國股票ETF有138.55億美元，其他歐洲、日本、亞太、拉丁美洲等市場均淨流出，反倒大陸吸引資金回流6.70億美元。就產業ETF資金流向，能源、醫療保健、公用事業為前三大淨流入產業，淨流出的前三大產業為金融、通訊和科技，顯示對全球經濟前景和通膨存有高度不安，靠攏防禦性產業。

富蘭克林證券投顧表示，面臨通膨居高不下、經濟下行風險和央行緊縮的多重挑戰，市場波動仍大，但歷經恐慌初期的無差別拋售賣壓，預期有些資產震盪後有機會脫穎而出，現階段投資組合須加裝安全氣囊，以應對高通膨、高波動和利率上揚風險。

富蘭克林證券投顧建議，以靈活彈性配置的美國價值型平衡基金為核心，股票配置首選穩健的基礎建設和公用事業產業型基金，積極者搭配天然資源，將通膨風險轉化為投資契機，科技產業及成長股短線承壓較大，建議維持定期定額策略。另相較於全球多數國家的的政策緊縮環境，大陸政策寬鬆，且經濟有望逐漸走出谷底，積極者可留意大陸股票基金分批加碼機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，短期內市場震盪難以避免，建議聚焦高股利及防禦性類股，例如公用事業及醫療產業，今年以來已見其抗跌甚至能逆勢上漲的潛力。債市部份隨著殖利率大幅攀升後，債券評價面已大幅改善，債息收益提升後，納入債券可望減緩投組的波動程度。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，總體經濟面臨眾多不確定性，基礎建設產業的獲利、股利和現金流量的可預測性較高，預期將持續展現防禦優勢。放眼中長期，為達到2050年淨零碳排放目標，預期全球未來25～30年期間，必須投入數十兆美元的資本投資，大幅興建或翻修現有的基礎建設，將為基礎建設產業帶來長期順風，建議可列為長期資產配置的一環。