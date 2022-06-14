大陸工信部副部長辛國斌今（14日）表示，長三角、珠三角復工復產工作是這段時期的重中之重，主要聚焦重點區域、重點行業、重點企業，建立重點產業鏈、供應鏈企業白名單制度，加大跨地區、跨部門協調，目前2.25萬家部省白名單企業已經全部復工，絕大多數企業已經恢復到了疫情前的生產水準。

辛國斌指出，從長三角地區來看，江蘇、浙江、安徽規模以上工業企業復工達產情況是優於預期的。上海規模以上工業企業復工率也是達到96.3％，達產率超過了70％。在上海疫情防控過程中，積體電路領域的重點企業一直保持90％以上的高產能利用率，汽車領域的達產率在穩步提升，像特斯拉已經實現滿負荷生產。

從大灣區情況看，辛國斌指出，廣東的工業企業已經基本恢復了正常生產。目前工業企業的復工復產率超過了98％，像汽車、電子資訊等前期受疫情影響較大的重點行業已經基本恢復正常。許多企業表示要透過5、6兩個月的努力，爭取把3、4月耽擱的產量奪回來。

他還指，下一步，將推動企業由復工復產轉向穩產達產，保障產業鏈、供應鏈的暢通穩定。