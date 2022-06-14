宜蘭縣救國團寄出存證信函，對龍潭游泳池獅子大開口，要求其管理單位四季泳會需在6月15日將建物騰空返還，並給付1029萬餘元的土地使用補償金與建物租金。救國團表示，因四季泳會為經營者，繳交相關費用應該天經地義，希望該會能儘早進行協調，不然將採取法律行為。

龍潭游泳池的土地為1968年7月，在救國團仍屬政府機構身分下購入，應屬公有財產（縣有財產），而宜蘭縣政府於2004年的更正會議中，因不知救國團身分已改變，誤以為仍屬政府機構，乃更正為救國團所有，至2018年3月縣府發現該土地應為宜蘭縣所有財產，故在同年6月更正為宜蘭縣所有。

宜蘭縣政府教育處長王泓翔表示，雖然與救國團針對泳池土地還在訴訟中，但目前土地所有權登記為宜蘭縣政府所有，故縣府依法得向救國團追討，2018年5月至2022年4月的補償金349萬餘元，第1次發函要求4月底繳納，未收到款項，於5月再度發函，要求他們要在6月22日前繳納完畢。

救國團表示，四季泳會原以提供青少年扶助基金1年為9萬元當租金，待縣府變更登記後，泳會就再沒付過租金，加上土地所有權官司還在訴訟中，縣府就要求繳納使用補償金，感到極不合理。

不過，救國團也寄出存證信函給四季泳會，指泳會占用龍潭游泳池建物與土地，要求在6月15日前給付土地使用賠償金349萬餘元、建物租金693萬餘元，並將建物騰空返還，但四季泳會都不予理會。

救國團指出，欠債還錢應屬天經地義，使用者付費很合理，如四季泳會還是不出面協調，將採取法律行動。四季泳會則表示，一切內部還在討論中。