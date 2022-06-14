金管會今日表示，今年至6月13日止，台股跌幅大約是11.79％，與國際股市相比跌幅屬中段班。

金管會表示，與國際股市相比，香港今年以來跌幅9.96％、日本跌幅6.72％、韓國跌幅15.89％，道瓊指數跌幅10.62％、那斯達克指數跌幅30.91％，上海10.56％、深圳跌幅19.24％。

金管會表示，台灣的基本面表現卻是穩健，根據資料顯示，目前為止台股本益比為12.3倍、現金殖利率4.2％，加計股票股利殖利率4.36％。

上市櫃公司第一季為止營收有9.68兆元，年增率15.18％，稅前淨利1.23兆元，年增率26.2％，前5月營收則有16.86兆元，年增率10.15％。

總體經濟而言，金管會表示，主計總處最新預測今年經濟成長率3.91％；財政部公布，5月份出口金額420.8億美元，創歷年單月次高，累計1到5月年增率20.1％，連續23紅紀錄；國發會所公布4月對策燈號持續綠燈，當前經濟仍屬穩健。