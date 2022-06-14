混血男星班傑因演出電視劇《終極三國》爆紅，高壯帥氣形象讓他迅速擄獲大票女性粉絲，之後他還靠著主持兒童少年節目《流言追追追》，奪下第50屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎；班傑最近在節目上分享從小習武的經歷，當場接受多名男星先後重拳攻擊，「笑著挨打」畫面讓全場都看呆。

班傑在美國出生成長，但他卻對東亞文化有興趣，尤其是功夫，他從8歲開始學習各種武術，精通跆拳道、空手道、詠春、氣功和太極等；班傑本人透露，大學時他的志向就是想學功夫，還想要到少林寺拜師，但之後則被父親哄騙進入武警學校，也意外收穫更紮實的訓練，一天要練功12個小時。

班傑在節目上展現硬底子功夫，驚呆全場。(圖/ 摘自《一袋女王》YouTube)

日前班傑在節目《一袋女王》中聊到自己功夫底子，先講解「軟、硬氣功」接招的差別，還現場親身示範，讓有80公斤的男星Terry、主持人曾國城先後用重拳打自己肚子；從畫面中清楚聽到拳頭打在班傑腹部的聲音，甚至大到工作人員都驚呼，深怕班傑有個萬一。

沒想到接招後的班傑不僅沒受傷，臉上還掛著陽光燦爛的笑容，「笑著挨打」模樣讓現場眾人都看呆，他還笑說「我沒感覺」，反而是出拳的曾國城抓著手，無奈地說，「但我的手有感覺」，證明班傑功夫不只是說說。