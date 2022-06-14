壹傳媒14日晚間公告，清盤人最近注意到，若干媒體報導提到該公司已出售台灣「蘋果新聞網」或其台灣業務，交易金額為不少於3億元新台幣。對此清盤人澄清，媒體報導的內容並不準確。

公告表示，清盤人及蘋果日報出版發展有限公司（為該公司子公司及持有台灣「蘋果新聞網」及其業務）的董事，均沒有授權據稱出售或收取任何據稱出售的交易金額。

清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事，現正就據稱出售展開調查，及若蘋果日報出版發展有限公司或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動。