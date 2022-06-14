15日各地天氣變化圖。（圖／中央氣象局提供）

梅雨鋒面靠近，明（15日）西半部地區整天不定時有陣雨或雷雨，午後中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨，並伴隨雷擊和強陣風，周四（16日）鋒面更靠近，各地降雨機率再提高，周五至下周一（17日至20日）鋒面遠離，各地天氣回穩。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」推測，這波鋒面就是今年梅雨的「最後一舞」，即將轉入夏季型天氣。

中央氣象局表示，明天北方鋒面接近台灣，環境轉為不穩定，加上風場仍偏西南風，西半部地區整天不定時有局部陣雨或雷雨，清晨至上午由於鋒面較靠近，中部以北沿海地區容易有較大雨勢發生，東半部地區則以多雲午後雷陣雨的天氣為主。

不過明天午後降雨會比今天明顯，尤其在中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生機率，並且容易伴隨雷擊及強陣風發生，外出請攜帶雨具備用。

14日、15日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

溫度方面，明天夜晚至清晨各地低溫約25、26度，白天高溫上，北部及東半部地區雲量增多、高溫略降，預估在29、30度左右，中南部地區仍有32、33度的高溫，感受上偏悶熱。

這波鋒面最靠近台灣的時間點落在周四，各地降雨機率提高，西半部地區整天不定時有局部陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，須留意午後東北部、東部、中部以北地區及南部山區有局部大雨發生機率。

周五至下周一鋒面遠離，不過風場偏南風，使中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，明天梅雨鋒面再度回歸，不過這次鋒面不會靠太近，時間也很短，威力也不如前幾波鋒面那麼強，推測這波鋒面就是今年梅雨的「最後一舞」，周末就會轉入夏季型天氣。