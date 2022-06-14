繼5月收購伊甸生醫竹北廠，保瑞藥業（6472）宣布以新台幣約60億元併購安成國際藥業股份有限公司（以下簡稱安成），取得安成100％股權，展現成為全球重要CDMO的企圖心；而安成所聚焦開發之特殊學名藥產品未來也成為保瑞集團旗下子公司保瑞聯邦發展成為全球化的藥品研發與銷售公司最強勁的動能。

保瑞表示，除長期營運綜效，財務面來看，此次併購案保瑞取得安成的土地、廠房、藥證、通路、優秀團隊及營運資金。另，安成今年營收高峰期在首季，單季營收達22億元，後續年度三季的穩定獲利，將可為保瑞挹注可觀營收貢獻。

保瑞認為，持續強化CDMO水平整合是集團長期M&A策略目標之一；安成為台灣知名國際化藥業，具備高門檻藥品研發及製造技術，並成功商業化具高度市場利基之特殊學名藥及505B2新劑型藥。此次併購案加乘雙邊既有優勢，迅速壯大CDMO與經銷代理兩大營運事業，也將大幅助益產品發展、量產能力與國際客戶拓展。

保瑞集團董事長盛保熙指出，全球CDMO市場仍有高度成長空間，當中小分子藥物就佔91％市場，除同步發展大分子領域，水平整合拓展小分子量能亦是保瑞發展主力。安成為國際性的全方位學名藥廠，專注北美、台灣、歐洲、大陸市場，熟悉美國市場的醫藥法規、市場競爭與技術分析，研發量能充沛，不僅可強化保瑞的CDMO研發實力，安成也具備保瑞所缺乏的眼藥水CDMO、雷射穿孔的控釋劑型，可進一步完整保瑞既有的劑型生產線。

盛保熙說，安成已將旗下景德眼藥水製造廠國際化，並申請美國FDA查廠，預計第四季查廠通過後，也將成為台灣首座符合美國FDA規格的處方用藥眼藥水製造廠。此外，安成具備高困難學名藥技術的雷射穿孔控釋劑型，目前已有產品上市，將拓展保瑞既有製造實力與完整劑型生產線，佈局成為全方位CDMO。

保瑞集團副總陳世民強調，安成有保瑞缺少的技術與劑型，尤其是毛利表現好的眼藥廠。併購安成後，將進行策略性整合，安成既有生產廠可維持困難學名藥查廠登記所需高技術、較小批量試製批與量產的需求，旗下在美學名藥之後續量產規劃，則可與保瑞既有CDMO量能整合，轉移至竹南廠繼續生產，提升成本及量產優勢、擴大市占以提高競爭力。

此外，安成旗下產品包括針對美國利基市場與高難度劑型產品，及既有與即將授權大陸的多個藥品品項，其高技術門檻學名藥產品已有穩定獲利能力，加上北美業務團隊，將是子公司保瑞聯邦邁向成為全球化的藥品研發與銷售公司的重要助力。