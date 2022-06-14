和泰集團攜手血液基金會舉辦「2022世界捐血者日－和泰集團全台捐血串聯活動」，號召和泰全台關係企業同仁及大眾一同捐血，充足血庫。

2022年疫情持續嚴峻，因民眾減少出門，各地捐血中心血液安全庫存量迅速下滑，陷入缺血的緊急狀態，和泰集團響應6月14日世界捐血者日並援助疫情造成之血庫缺血，攜手醫療財團法人台灣血液基金會，舉辦「2022世界捐血者日－和泰集團全台捐血串聯活動」，動員全台12輛和泰號捐血車，於台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、台南、高雄、宜蘭、花蓮等行政區內多個TOYOTA營業所及公園，設立共15處捐血站。

和泰希望，透過遍及全台北、中、南、東部地區的捐血站點，能串聯和泰集團同仁、全台豐田經銷商、車主及熱血民眾挽袖獻出熱血，用實際行動支援全台醫療用血，期盼能補充全台血庫、緩解缺血情況。

TOYOTA、LEXUS、HINO台灣總代理和泰集團和泰汽車，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，長期投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會。因觀察到各地捐血中心有捐血車的需求，然而大型捐血車打造費用昂貴，一輛捐血車要價近700萬元；自2011年起運用代理的HINO大型車打造捐血車，已捐贈共12輛和泰號捐血車予各地捐血中心，並配備先進的採血設備，贈與各地捐血中心，為台灣醫療貢獻一份心力。

和泰汽車（2207）目前為全台捐贈最多捐血車的企業，去年所有和泰號捐血車共募集了近23萬袋血，占該年全國捐血量的9％。和泰集團與各關係企業已累計舉辦超過1,500場捐血活動，超過8萬人踴躍捐血。