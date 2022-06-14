有教師抱怨，快篩劑有發給補習班教職員工，卻未發給公私立學校基層教職員，這是「差別待遇」。教育部回應，這次提供補習班及課照中心快篩試劑，主要是用於學生與教職員工於到班（課)或上班(課)期間身體不適，有疑似感染新冠肺炎之情形時使用，並非全面普發給補習班及課照中心學生及教職員工。

學校暑期將至，行政院配發約118萬快篩試劑，給全國1萬7514家短期補習班及課後照顧服務中心使用，教育部並委託40所學校擔任補教快篩發放據點。不過這卻引起教師不滿，認為政府將他們視為「宅急便」來發送快篩試劑給補習班，且目前快篩試劑並未發給學校教職員工，卻發給補習班教職員工，造成不公平。

教育部回應，暑假將至，考量家長因工作因素，多有將子女送至補習班及課照中心學習及照顧之需求，為因應本土疫情防治，爰行政院協調中央流行疫情指揮中心物資組等單位，提供公費快篩試劑提供補習班及課照中心作為防疫備用資源，以維學生健康安全。

教育部表示，本次公費快篩試劑係採一次性配發，係作為防疫備用資源，主要提供學生與教職員工於到班(課)或上班(課)期間身體不適，有疑似感染新冠肺炎之情形時使用，並非全面普發給補習班及課照中心學生及教職員工。

對於基層老師抱怨他們不是每個人都有快篩試劑，教育部說，已提供全國高中以下學校一定數量之快篩試劑作為戰備庫存，並持續依指揮中心提供快篩試劑之額度，參酌各區疫情狀況與快篩試劑需求分配給學校，供學生與教職員工因公務或在校出現疑似症狀時使用。

為何委託40所學校擔任補教快篩發放據點的原因為何？教育部說，考量補習班及課照中心的聚落與地理分布及運送成本，每縣市擇選1至3所配發據點學校，22縣市共計40所配發據點學校，物流直送，以兼顧近便性及配發效率，讓多數補習班及課照中心能就近領取，以加速配發效率，教育部並將予以加班費等經費補助從事這些工作的老師。