每個人對待感情的態度不同，有些人勇於示愛，經常噓寒問暖，不過也有些人在戀愛過程中超會折騰人，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，越找對方麻煩，不是因為討厭，而是太過在乎才會這樣。

▍雙子座

對於雙子座來說，如果不愛你，他們壓根就不會去管你，因為他們每天都有忙不完的事情。雙子座就是因為在乎你，所以才會將你的事情擺在第一位，他們會跟你鬧、挑剔你，甚至是找你麻煩，都是想要讓你有所成長，否則才懶得理你。

▍處女座

處女座個性耿直、不善言辭，明明心裡很在乎另一半，想跟對方好好溝通，但是話一到嘴邊，又會口不擇言，忽略了對方的感受，欠缺妥善的溝通，以至於讓另一半誤以為他們一直刻意在找麻煩，兩人就這樣整天都在打打鬧鬧。

▍天秤座

天秤座對於不在乎的人，始終保有一定的距離，不過一旦陷入戀愛，就會完全變了一個人，時不時就逗弄一下對方，看到對方生氣的模樣，反而讓天秤座覺得很好玩。這只是因為他們喜歡和另一半互動，才會開些無傷大雅的玩笑。

▍水瓶座

水瓶座個性孤僻，總是獨來獨往，沉浸在自己的世界中，面對不必要的人事物，水瓶座都很淡定，總是一副事不關己的模樣。不過對待心上人，水瓶座就會一反常態，時時關注對方的一舉一動，並且在對方身上投注許多時間，甚至因為好玩，所以故意鬧對方、有事沒事就找對方麻煩。