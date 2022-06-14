臉書粉專「勸世仙姑」表示南美2館附近有10間以上百年廟宇鎮壓特展內「殭屍」。（翻攝自勸世仙姑臉書）

台南市美術館25日將開「亞洲的地獄與幽魂」特展未演先轟動，官方臉書PO出2張殭屍作品照，嚇翻一票網友，不過占星家與靈媒臉書粉絲專頁「勸世仙姑」則有驚人發現，在南美2館附近有超過10間以上的百年歷史廟宇鎮壓，也讓她笑說「殭屍才是壓力最大的吧」。

南美2館向法國凱布朗利博物館借展的「亞洲的地獄與幽魂」，將展出歐洲藝術家視角的中國殭屍、日本鬼太郎、雪女與泰國的飛頭女鬼等作品，館方日前在臉書PO上2張栩栩如生殭屍作品照，引發網友熱討論「好恐怖，這個我會嚇到漏尿」、「怎麼有聲音？鈴～」、「半夜會不會跳」、「進去參觀時要暫時停止呼吸！」、「哎啊，看著照片我憋氣了一分鐘」。

占星家與靈媒臉書粉絲專頁「勸世仙姑」也搭上話題表示，「被南美館的殭屍預告花式洗板洗到怕爆嗎？但在300公尺範圍內就少說有10間百年廟宇的南美2館展出，殭屍才是壓力最大的吧」；從「勸世仙姑」分享的地圖可見南美2館附近直線300公尺內百年以上歷史的廟宇有，孔廟、重慶寺、擇賢堂、三官廟、五帝廟、保和宮、朝興宮、關帝廳、總趕宮、福安宮、良皇宮、昆沙宮。

貼文一出，有網友表示「南美二館本身原址就是台南神社，而且是僅次於圓山台灣神社的官幣中社，根本最強結界」，其他網友紛紛留言表示「怪不得敢開展，有恃無恐啊！」、「不對，殭屍怕林正英不怕神明啊！」、「殭屍：這檔必須加錢」、「旁邊的孔廟：『子不語怪力亂神』」、「有鎮壓就對了」。