斯洛伐克國會書面證實，上周訪台的該國國會議員訪問團，行程非由該國國會籌組，行前也未知會。中廣董事長趙少康解讀訪問團個人身分來訪，卻遭外交部批評刻意醜化來訪議員。趙晚間回批，外交部惡人先告狀，應說明訪台經費誰出的。

趙少康更批評，沒人醜化斯洛伐克訪台國會議員，是訪問團醜化我國立法院，外交部還唾面自乾幫忙解釋，試問若是我國立委到美國國會訪問，在美國國會議場模仿支持前總統川普群眾攻入國會大廈，美國國會及國務院會有什麼反應？

趙少康表示，來者是客，所以雖他對斯洛伐克訪團在立院行為不以為然，也忍住沒有評論，直到今天律師Jack張把他跟斯洛伐克國會往覆電郵傳給他，他才知道斯洛伐克國會根本不承認該團是國會代表團，也根本不知道有這個團訪台。

趙少康說，他公布完整電子郵件往來內容，就是要戳破外交部的大內宣，稍懂英文的人都可以了解是誰在說謊，「我想外交部是看得懂英文的」。

趙少康呼籲，外交部應說明斯洛伐克訪團機票、交通、旅館等經費由誰負擔？為何不正式邀斯洛伐克國會派團來訪？批評外交部稱「訪團是由我們政府正式邀請，因此就是依據政府相關規定辦理」，間接承認又是一次慷台灣納稅人之慨，浪費公帑又丟人現眼的邀訪安排。