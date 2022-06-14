香港壹傳媒14日發聲明否認出售台灣蘋果新聞網。

台灣《蘋果新聞網》日前傳出被17Live創辦人潘杰賢收購，大部分員工將轉移到新東家留用，北市勞動局也表示已收到蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，但香港壹傳媒有限公司14日發聲明表示，並無授權處置在台灣的任何部份業務，將採取必要的行動。

目前清盤中的壹傳媒有限公司在澄清公告中表示，最近注意到，若干媒體報導稱或提出該公司已出售台灣蘋果新聞網或其台灣業務，交易金額為不少於台幣3億元。

清盤人澄清，媒體報導的內容並不準確。清盤人及蘋果日報出版發展有限公司（為壹傳媒子公司及持有台灣蘋果新聞網及其業務）的董事，均沒有授權出售或收取任何據稱出售的交易金額。

清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事現正就據稱出售展開調查，若蘋果日報出版發展有限公司或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動。

公告表示，股東及潛在投資者切勿倚賴有關公司任何消息的任何市場傳聞。任何資料應僅以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站刊登的官方公告為準。股東及潛在投資者於買賣該公司股份時，務請審慎行事。