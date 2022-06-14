屏東東港鎮退休企業家楊坤池（圖）離世後，由妻楊張美珠捐100萬給伊甸基金會持續行善。（伊甸提供／謝佳潾屏東傳真）

東港在地企業家楊坤池退而不休，愛騎單車環島趴趴走，也樂於公益助弱勢，日前他因病離世享壽76歲，但行善不中斷，家人以他的名義捐100萬給伊甸基金會購身障服務行動車，盼藉服務車走透偏鄉，延續楊翁的愛並散播出去。

楊坤池是土生土長東港人，中年轉業的他創業有成，從事汙水處理玻璃纖維槽體的製造，一舉拿下台灣、日本、大陸的專利，也因而有機會到大陸技術轉移，不過他選擇在台擴廠，將技術留在台灣，此外，他還熱心公益，長年當志工幫助弱勢。

楊坤池退休後，依舊積極參與公益活動，協助偏鄉是他的最大心願，同時熱愛騎單車的他，也曾單車環島做公益，他一直以身作則教導子女要成為有溫度的人，他說，「我們不能都做偉大的事，但我們可以用偉大的愛做一些小事」。

日前，楊坤池因病離世，但他的愛心與善舉並未因此停止，妻子楊張美珠與子女們深受楊翁愛的薰陶，積極與社福團體接洽，盼藉由捐車延續楊翁的善心，讓四處跑透透的服務車，代替楊翁，將愛持續散布到偏鄉各角落。

楊翁家屬幾經詢問下，得知伊甸基金會在高雄甲仙及杉林區正好缺輛交通車，因此以楊坤池的名義捐給伊甸100萬購車，但1輛8人座的身障服務行動車僅需68萬，還剩餘32萬，對此，楊張美珠稱，餘款就留下做屏東弱勢兒童服務經費，讓更多人需要幫助的人受惠。

對於楊家的愛心與慷慨解囊，伊甸基金會感激不已，在疫情的衝擊下，伊甸的募款金額相較去年同期約減少2成，伊甸指出，這筆百萬捐款是今年以來伊甸屏東區最高額的愛心捐款，也是對社福團體的雪中送炭，感謝捐款人讓身障者找回愛的行動力。